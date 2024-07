Die neue Hochstraße Süd wächst ein weiteres Stück in Richtung Heinigstraße. Deshalb ist am Montag die Durchfahrt von der Mundenheimer Straße im Stadtteil Süd zum Berliner Platz für Autos, Linienbusse und Straßenbahnen gesperrt worden. Fußgänger und Radler können die Baustelle weiter passieren.

Ein grauer Opel fährt am Montagmorgen durch die Mundenheimer Straße in Richtung Innenstadt. Als der Fahrer erkennt, dass er am Berliner Platz nicht