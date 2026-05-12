Am Postareal wird weitergebaut. Die meisten Gewerbeimmobilien wurden schon im Februar verkauft, nun geht es auch für die Wohnimmobilie voran – durch Hilfe aus der Region.

Für die einen hätte es die Erfüllung des Traums vom Eigenheim sein sollen, für andere war es als Geldanlage gedacht. Für alle wurde es aber zu einer Odyssee. Im November hatte der Projektentwickler Eymaxx Real Estate Insolvenz angemeldet. Anstelle des Einzugs oder der Vermietung mussten die Eigentümer danach um die Einhaltung ihrer teils schon 2018 geschlossenen Verträge kämpfen.

„Da sind teilweise richtig schwere Schicksale dabei“, berichtet Thorsten Theiss, der zu den Betroffenen gehört. Denn vom finanziellen Aspekt abgesehen – die abgeschlossenen Kreditverträge liefen schließlich weiter –, standen einige Familien auch förmlich vor dem Nichts. Die alten Mietverträge waren schon gekündigt, Einrichtungen für die neuen, oft größeren Wohnungen, gekauft. „Nicht jeder hatte das Glück wie wir“, sagt Theiss, der wegen eines kulanten Vermieters trotz gekündigten Vertrags weiter in seiner Wohnung in der Innenstadt wohnen durfte.

Teils komplett auf Knopf genäht

„Ich weiß von einem jüngeren Ehepaar, das mit seinem Hund auf 35 Quadratmetern wohnt“, berichtet er. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, mussten die beiden bei der eingelagerten Neueinrichtung auch noch einen Wasserschaden verkraften. „Teils war der Neuerwerb der Wohnungen komplett auf Kante genäht“, sagt Theiss. Die neuen Eigentümer auf dem ehemaligen Postareal zwischen den Schienen des Hauptbahnhofs und der Reichskanzler-Müller-Straße seien zu Opfern einer Insolvenz geworden, an der sie selbst völlig schuldlos waren. Vielmehr seien es Gesetzgeber und Kreditunternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen.

„Wir alle wurden bei der Kreditaufnahme von vorne bis hinten durchleuchtet. Bei dem Projektentwickler hat man offensichtlich nicht so genau hingeschaut“, sagt Theiss. Die Politik wisse schon seit mehr als zehn Jahren von dem Problem: „Und trotzdem ist eine Versicherung für die Bauträger noch immer keine Pflicht.“ Ein entsprechender Passus im Europarecht sei am Veto Deutschlands gescheitert. Dabei gehe es darum, die Rechte der Käufer zu schützen, damit sie eine Chance haben, halbwegs unbeschadet aus so einer Situation wieder herauszukommen.

Hilfe von zwei Firmen aus der Region

Dass dies im Postareal gelungen ist, war vor allem zwei Faktoren zu verdanken. Zunächst einmal Thorsten Theiss selbst, dem es gelang, 99 Prozent der Eigentümer unter einen Hut zu bekommen, sodass sie nun gemeinsam für ihre Interessen kämpfen. „Das dürfte bei 140 Investoren in Deutschland einmalig sein“, erklärt er. Zumal einige die Immobilie lediglich als Wertanlage gesehen hätten. „Aber wenn wir nicht gemeinsam gekämpft hätten, dann wäre das Geld komplett weggewesen“, sagt Theiss.

Der zweite Aspekt war das Konsortium der lokalen Bauunternehmen Heberger aus Schifferstadt und Diringer & Scheidel (D&S) aus Mannheim, die die Immobilie übernommen haben und sich laut Theiss „wirklich sehr weit für uns aus dem Fenster gelehnt haben“. In einer Versammlung Ende April sei den Eigentümern der neue Rahmenplan vorgestellt worden, anschließend lagen sich Theiss zufolge viele in den Armen und „haben vor Freude geweint“.

Baustart voraussichtlich schon Ende Mai

Mittlerweile wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. „Wir haben die Baustellen bereits vor einigen Wochen eingerichtet und mit vorbereitenden Maßnahmen wie zum Beispiel der Reinigung begonnen“, erklärte D&S-Sprecher Nicky Giebenhain. Ende Mai könne voraussichtlich damit begonnen werden, die Häuser weiterzubauen und dabei auch die in Zwischenzeit entstandenen Schäden zu beheben. Zwar halte man sich an die ursprünglichen Planungen, aber in Abstimmung mit den Behörden müssten eventuell noch einige Verbesserungen im Brandschutz vorgenommen werden, heißt es vonseiten Hebergers. Ziel sei die Fertigstellung im kommenden Jahr, kündigte das Konsortium der beiden Familienunternehmen an, die schon in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet haben.

Gute Nachrichten für die Eigentümer, findet Theiss: „Die beiden Unternehmen haben wirklich für uns gekämpft. Das hat sonst niemand gemacht.“ Zumindest einen Vorteil habe die Situation auch für die Eigentümer gehabt: Die Kennenlernphase nach dem Einzug kann entfallen. Das Schicksal hat die neuen Bewohner nun schon über viele Jahre zusammengeschweißt. „Die ersten Wohnungen könnten schon im Dezember fertiggestellt werden. Unser Einzugstermin wird der 5. April“, sagt Thorsten Theiss. Es ist das Ende einer jahrelangen Leidenszeit.