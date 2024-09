Mit dem Dienstbeginn endet am Montag eine Operation am offenen Herzen. Pünktlich ab 4.30 Uhr sollen die Straßenbahnen in Mannheim die Haltestelle am Paradeplatz wieder anfahren können. Etliche Umleitungen, unter denen Pendler im Sommer gelitten haben, sind damit erledigt. Nur die gesperrte Auffahrt zur Adenauer-Brücke hat alle kalt erwischt.

Seit Ende Juli war eine der wichtigsten ÖPNV-Verbindungen in der Innenstadt unterbrochen. „Die Gleise waren am Ende ihres Lebenszyklus angelangt“, erklärt der für den Nahverkehr