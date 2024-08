Zeit der Bagger am Paradeplatz: Der Umbau der Haltestelle mitten im Mannheimer Zentrum hat noch eine ganze Weile Auswirkungen auf den Straßenbahn-Verkehr. Die Linien zwischen Mannheim und Ludwigshafen fahren derzeit ohnehin alle über die Kurt-Schumacher-Brücke, weil die Gleisstrecke zur Adenauer-Brücke wegen Rissen gesperrt ist. Die Arbeiten am Paradeplatz haben weitere Umleitungen zur Folge. Derzeit fahren die Bahnen von und nach Lu um die Quadrate herum, weil der Abschnitt zwischen Rathaus und Paradeplatz noch gesperrt ist. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH baut am Paradeplatz zwei Bahnsteige barrierefrei aus. Darüber hinaus werden die Gleise und Weichen im Bereich der dortigen Haltestelle erneuert. Das ganze Projekt ist am 8. Juli gestartet und soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Während der fünf Bauphasen wird der Paradeplatz zu nahezu jeder Zeit mit den Stadtbahnen erreichbar sein.