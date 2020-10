Wegen Bauarbeiten im Bereich des Adlerdamms (Mundenheim) werden die Buslinie 74 und die Nachtbuslinie 94 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, zwischen den Haltestellen Shellhaus und Am Schwanen umgeleitet. Die Haltestellen Raschig, Feuerwache und Mundenheim-Nord können laut RNV in dieser Zeit in Richtung Am Schwanen nicht angefahren werden. Als Ersatz bedienen die Busse auf dem Umleitungsweg die Ersatzhaltestelle Südwest-Stadion (Von-Weber-Straße) und die Nachtbushaltestellen Stifterstraße und Mundenheim-Nord (Saarlandstraße). In der Gegenrichtung fahren die Buslinien 74 und 94 auf dem regulären Linienweg.