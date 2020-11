Die Bewohner der Oggersheimer Gebiete Melm und Notwende müssen sich ab Montag wieder auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten, die die Stadt für die Rosenwörthstraße angekündigt hat. Die Arbeiten beginnen am Montag und führen zur abschnittsweisen Sperrung der Straße zwischen dem Grenzweg und der Kreuzung zur Straße Am Brückelgraben. 660.000 Euro werden für die Instandhaltung der Straße investiert, teilt die Stadt mit. Saniert werden Straßenunter- und -oberbau, die Straßenentwässerung sowie die Gehwege und die Beleuchtung. Die Stadt plant mit drei Bauabschnitten (am Grenzweg geht es los) und rechnet damit, dass die Arbeiten Ende März abgeschlossen sein werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert, da laut Stadt eine direkte Verbindung zum Gebiet Notwende/Melm über die Rosenwörthstraße zur Notwendestraße und zurück in der gesamten Bauzeit nicht möglich sein wird. Die Anwohner hatten 2018 und 2019 schon mit Staus leben müssen, als im Bereich der Zufahrt die Buschwegbrücke saniert worden war.