Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was die Ausnahme bleiben sollte, ist mittlerweile zur Regel geworden: Projekte verzögern und verteuern sich – und kosten viel mehr als geplant. Und das in einer Stadt, die förmlich in Schulden ertrinkt und deren aktueller Haushalt noch nicht mal genehmigt ist. Fünf aktuelle Beispiele.

Kita Schanzstraße: 10,7 statt 4,5 Millionen Euro

Da mussten einige Politiker in der Mai-Sitzung des Stadtrats erheblich schlucken. Andere rieben sich verwundert die Augen: Die Gesamtkosten