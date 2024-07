Beim 65-Millionen-Bauprojekt „The Fizz“ im „Ludwigs-Quartier“ am Rheinufer Süd, wo bis zum Sommersemester nächsten Jahres 337 Studentenapartments sowie eine Kita mit drei Gruppen und 75 Plätzen entstehen, sind neben 135 Pkw-Stellplätzen auch 380 Fahrradstellplätze geplant. In unserer jüngsten Berichterstattung war versehentlich von 30 Fahrradstellplätzen die Rede. Es sind aber mehr als zehnmal so viele, wie der Projektentwickler, die International (IC) Campus Group aus München, auf Rückfrage erklärte. Am 27. Juni wurde Richtfest gefeiert. IC Campus setzt auf dem ehemaligen Halberg-Gelände mit Baufeld B eines von vier Baufeldern um. Das fünfte Baufeld (A) betrifft die ehemalige Halberg-Zentrale. Sie wird von der Stadt als Mieter genutzt und bleibt als Gebäude erhalten.