Medikamente, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel: Der Internationale Bauorden mit Deutschland-Sitz im Stadtteil Süd sammelt Spenden für die Menschen in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft in Ludwigshafen sei groß, berichtet Geschäftsführer Peter Runck. Seine Familie leidet unmittelbar unter dem Krieg. Denn Runcks Ehefrau stammt aus dem Kriegsgebiet.

Valentyna Sobetska betritt am Montagabend schluchzend die Geschäftsstelle des Internationalen Bauordens in der Schützenstraße im Stadtteil Süd. Sie hat das Telefon am Ohr und wird immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt. Denn ihr erwachsener Sohn berichtet ihr gerade aus der Ukraine, dass die russischen Streitkräfte auch zivile Ziele ins Visier nehmen würden und die Lage immer gefährlicher werde.

Bauorden-Geschäftsführer Peter Runck kann seine verzweifelte Ehefrau kaum trösten. Auch ihm steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Obwohl er als Kenner des 44 Millionen Einwohner zählenden Landes zwischen Polen und Russland nicht überrascht war, als der russische Präsident in der Vorwoche seine Truppen in Bewegung gesetzt hat. „Ich habe schon vor vielen Jahren im Gespräch mit Gernot Erler, dem Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, gesagt, dass Europa auch im Donbass verteidigt wird.“ Der Politiker habe das damals belächelt, erinnert sich Runck. Aber er betont auch: „Die Ukraine ist ein Land, das sich mit Widerstand auskennt.“

Den ganzen Tag Apotheken abgeklappert

Unterdessen klopfen immer wieder Menschen an die Tür der Geschäftsstelle, um Taschen und Kartons mit Spenden abzugeben. „Hallo!“, ruft eine Frau lächelnd, „ich möchte ein Paket loswerden.“ Sie stellt die große Kiste kommentarlos in eine freie Ecke und verschwindet wieder. Schon nach einer Stunde türmen sich die Hilfsgüter in dem kleinen Büro: Medikamente, Babynahrung, Konserven und Hygieneartikel. Ein Mann kommt mit einer Sackkarre herein: „Das sind alles Fleisch- und Wurstwaren“, erklärt er, lädt den schweren Karton ab, lächelt still und geht seiner Wege.

Tatjana Vogt hat mehr Tüten voller Medikamente mitgebracht, als sie allein tragen kann. Die Maudacherin hat den ganzen Tag Apotheken abgeklappert und Spenden eingesammelt. Wie kam sie auf diese Idee? Tatjana Vogt muss etwas ausholen: Sie habe als Teenager im Stadtteil Süd gelebt, die Eltern stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien. Als dort in den 1990er-Jahren Krieg herrschte, habe ein Teil der Familie, die aus dem Kriegsgebiet fliehen musste, in der kleinen elterlichen Wohnung für einige Zeit Unterschlupf gefunden. „Damals haben meine Eltern die Apotheken abgeklappert.“ Daran habe sie sich jetzt wieder erinnert, berichtet die Ludwigshafenerin. Da sie zudem eine Ausbildung im Apothekengroßhandel gemacht habe, wirkten die aktuellen Entwicklungen auf sie „irgendwie schicksalhaft“.

Nach Angaben von Peter Runck werden alle Spenden zu einer Sammelstelle gebracht und dann von dort aus mithilfe des Ukrainischen Konsulats und der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft über Polen und Ungarn an ihren Zielort im Kriegsgebiet transportiert.

Noch Fragen

Der Internationale Bauorden in der Schützenstraße 1 nimmt am Mittwoch, 2. März, 13 bis 20 Uhr, weitere Spenden an. Ein Spendenkonto des Vereins Kinderhilfe Ukraine – Rhein Neckar für Novograd-Volynskij gibt es bei der Sparkasse Vorderpfalz, Iban: DE51 5455 0010 0193 0706 04, Bic: LUHSDE6AXXX. Zu den Ereignissen in der Ukraine bietet das Kulturzentrum Fontäne am Montag, 7. März, 19.30 Uhr, einen Online-Vortrag an. Titel: „Fakten statt Fakes - Eine historische Hinführung zum Verständnis des Ukraine-Kriegs 2022“. Referent ist der Historiker Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs. Schwerpunkt der Ausführungen ist ein Blick auf die die getrennte historische Entwicklung Russlands und der Ukraine bis in die Neuzeit. Anmeldung zu der Veranstaltung über den Internet-Konferenzdienst Zoom per E-Mail unter info@fontaene-ev.de.