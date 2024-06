„Betreten der Baustelle erwünscht.“ So wirbt ein gelber Aufkleber des Internationalen Bauordens mit Sitz in Ludwigshafen. Gut 400 junge Leute packen jährlich europaweit in zweiwöchigen Baucamps des Vereins mit Schaufel, Maurerkelle und Hammer mit an, um Kitas, Krankenhäuser, Kirchen oder Gemeinde- oder Altenzentren zu renovieren oder zu bauen. „Wir wollen sie noch besser ansprechen und unsere Bekanntheit steigern“, nennt Philipp Schmitz seine wichtigste Aufgabe als neuer Bauorden-Geschäftsführer.

Schmitz, der seit Ende April offiziell im Amt ist, sieht den vor mehr als 70 Jahren aus der katholischen Jugendarbeit hervorgegangenen Verein