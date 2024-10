Über 250 Freiwillige haben sich in diesem Jahr beim Internationalen Bauorden in sozialen, gemeinnützigen und kulturellen Projekten engagiert, die meisten von ihnen in einem von 34 Arbeitscamps im In- und Ausland. Darauf weist die Organisation, dessen deutscher Zweig in der Geschäftsstelle in Ludwigshafen koordiniert wird, in einer Pressemeldung hin. Da in allen Projekten etwa acht Stunden am Tag gearbeitet werde, ergäben sich mehr als 20.000 Stunden freiwillig geleisteter Arbeit, berichtet Philipp Schmitz, Geschäftsführer des 1953 gegründeten Internationalen Bauordens. Die Helfer unterstützen soziale und gemeinnützige Einrichtungen durch Bau- und Renovierungsarbeiten. Die Organisation beschreibt ihre Arbeit als „Beitrag für die europäische Zivilgesellschaft“. Unterstützt haben die Freiwilligen demnach in diesem Jahr etwa ein zirkuspädagogisches Projekt im Ruhrgebiet, einen Ort für nachhaltiges Leben und Lernen im Elsass oder ein Friedensdorf in Srebrenica in Bosnien und Herzegowina.