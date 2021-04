Aus bislang unbekannter Ursache ist laut Polizei am Dienstag um 15.30 Uhr ein Baumstumpf in der Oggersheimer Poststraße in Brand geraten. Dieser steht auf dem Grünstreifen eines Parkplatzes. Die Mitarbeiterin einer Arztpraxis konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Hinweise auf einen Zusammenhang zur Mülleimerbrandserie in Oggersheim gibt es laut Polizei derzeit nicht. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.