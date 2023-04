Die Kritik der Anwohner ist nachvollziehbar. Dass sie genauer hinschauen, darf niemand wundern.

Die Stadtverwaltung wird nicht müde, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, worauf in der Brutzeit zu achten ist: Hunde auch in freier Flur anleinen, Heckenschnitt oder Rodungen unterlassen. Das ist auch gut so. Allerdings muss sie sich auch selbst daran halten. Gewiss hat die sogenannte Verkehrssicherheit auf der Parkinsel absolute Priorität. Wenn Gefahr in Verzug ist, muss gehandelt werden. Aber der Pilzbefall von älteren Platanen ist bekannt. Der Beschnitt der Baumkronen hätte bei guter Planung wohl auch schon vor einigen Wochen über die Bühne gehen können. Und wenn nicht, hätte man darüber informieren müssen. Gerade die Parkinsel-Bewohner sind wegen der Umstände des Filmfestival-Aufbaus und deren Folgen für die Natur sensibilisiert. Das sollte sich auch bis in die Verwaltung herumgesprochen haben.

