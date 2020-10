Auf dem Gelände einer Firma im Stadtteil West sind Bäume abgesägt worden. Das hat die Grünen auf den Plan gerufen, die Kritik an der Fällaktion üben. Die Stadt verweist darauf, dass es sich um eine behördlich angeordnete Aktion zur Verkehrssicherung handelte.

Laut Gisela Witt, Ortsbeirätin und Stadträtin der Grünen, sind auf dem Areal einer Spedition an der Deutschen Straße etwa 200 Bäume abgesägt worden. Einige dieser Bäume seien über zehn Meter hoch gewesen. „Die Hitze und die Trockenheit in diesem Sommer haben es noch einmal deutlich unterstrichen: Wir brauchen jeden einzelnen Baum. Es kann nicht wahr sein, dass in dieser Zeit im Stadtteil West Bäume in großer Zahl einfach abgesägt werden“, kritisiert Witt.

Bäume nähmen nicht nur Luftschadstoffe auf, sondern produzierten auch noch Sauerstoff. Bäume seien zudem ein gutes Mittel, um die Temperatur in den städtischen Straßen erträglich zu halten. „Die Bäume sind abgesägt – das Mindeste sollte sein, dass die Spedition im gleichen Umfang neue Bäume stiftet“, sagt Witt.

„Unfachmännisch vorgenommen“

Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage, dass der Rückschnitt genehmigt worden sei, um den Verkehr zu sichern. Allerdings sei der Rückschnitt unfachmännisch vorgenommen worden. Bei den Bäumen habe es sich um eine etwa 170 Meter lange Reihe von Götterbäumen gehandelt.

Aus Sicht der Naturschutzbehörde sei ein Verfahren wegen übermäßigen Rückschnitts der Bäume sehr schwer zu begründen, da es sich beim Götterbaum um eine sogenannte invasive Art handele, die europaweit bekämpft werde.

In der Vergangenheit seien die Götterbäume an Straße von der Deutschen Bahn kurz gehalten worden. Laut Stadt können die Bäume wieder austreiben, sogar wenn sie bis auf 30 Zentimeter gekürzt werden.