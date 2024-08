Bundesbauministerin Klara Geywitz (48, SPD) wird am Freitag das Fernheizkraftwerk der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) besuchen. Es geht um den aktuellen Stand bei der kommunalen Wärmeplanung.

Hintergrund: Die Wärmeversorgung macht nach Angaben des Bundesbauministeriums in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus und verursacht einen Großteil des klimaschädlichen CO 2 -Ausstoßes. Der Bund nimmt Länder und Gemeinden mit dem sogenannten Wärmeplanungsgesetz in die Pflicht: Sie sollen bis spätestens Ende 2026 Pläne vorlegen, wie die Heizinfrastruktur bis 2045 klimaneutral umgebaut und auf Öl und Gas verzichtet werden kann.

Die TWL haben einen sogenannten Wärmeatlas für Ludwigshafen zusammengestellt, der aufzeigt, wie jedes Haus beheizt wird. Der Energieversorger plant, das Fernwärmenetz in der Stadt im großen Stil auszubauen. Über die Hälfte der Haushalte soll einen Anschluss bekommen. Auch weitere Technologien wie Solarenergie, Wärmepumpen oder auch die Nutzung von Abwärme sollen zum Einsatz kommen. Beispielsweise prüfen die TWL derzeit, ob mit sogenannter kalter Nahwärme die Haushalte auf der Parkinsel geheizt werden könnten. Dafür sind alle Anwohner angeschrieben worden, um zu prüfen, ob Interesse an einem Anschluss besteht. Gewonnen werden soll die Heizenergie im Wasserwerk auf der Insel, mittels einer Wärmepumpe könnten damit Häuser versorgt werden.

Etliche Millionen Kosten

Doch der Ausbau der Fernwärme und auch die Umwürstung auf umweltfreundliche Energiegewinnung wird die Stadtwerke etliche Millionen kosten. Alleine kann die Stadt dies nicht finanzieren. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sowie die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl werden also einigen Gesprächsbedarf mit der Bundesbauministerin haben. Geywitz tourt durch Rheinland-Pfalz und das Saarland und macht dabei unter anderem in Ludwigshafen Station. Die SPD-Politikerin ist seit Ende 2021 Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.