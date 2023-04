Unbekannte haben sich laut Polizei zwischen Montag und Dienstag Zutritt zu einem Baucontainer in der Ludwig-Reichling-Straße (Mundenheim) verschafft. Ihre Beute: eine Baumaschine.

Im gleichen Zeitraum gelang es Unbekannten, vom Areal einer Lkw-Werkstatt in der Saarlauterer Straße (Oggersheim), mehrere Gasflaschen zu entwenden. Schaden: 800 Euro.

Der Geldbeutel einer 81-Jährigen wurde am Dienstag gegen 10.30 Uhr in einem Textilgeschäft am Schillerplatz (Oggersheim) aus ihrer Handtasche gestohlen, die auf dem Rollator lag. Im Portemonnaie befanden sich neben Ausweisdokumenten 100 Euro. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Anfang 20, langes, dunkles Haar, schlank. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122 oder -2403.