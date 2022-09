Um Kindern zu vermitteln, welche Baufortschritte es im Vorfeld der Bundesgartenschau 2023 im Luisenpark gibt und was genau im Parkzentrum derzeit los ist, steht ab sofort ein sogenannter Neue-Parkmitte-Videoclip zur Verfügung. Darin erklärt Pinguinmädchen Paula kleinen Baggerfans, was im Parkzentrum derzeit entsteht. Klare Sicht gibt es zum Beispiel bald schon in das Pinguinbecken, denn dort sollen drei riesigen Panoramascheiben eingebaut werden. Zu finden ist der spezielle Clip für Kinder im Netz unter https://www.luisenpark.de/neue-parkmitte/kids.