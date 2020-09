Nord-Ortsvorsteher Priolo war Anfang September nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben. „Wir wollen für den sehr beliebten und engagierten Ortsvorsteher einen Baum zum Gedenken an sein großartiges menschliches Engagement für unsere Stadt pflanzen“, teilte Michael Cordier vom Grünen Kreis mit. Die Idee sei spontan bei der Übergabe der Stele am Rheinufer Süd entstanden. In Abstimmung mit dem städtischen Grünflächenamt soll der Baum im Hemshof gepflanzt werden.Der Grüne Kreis hat zudem für den Rheinwalk eine Stele gespendet um damit auf seine Aktivitäten aufmerksam zu machen. Inspiriert durch den Grafen Bernadotte von der Blumen-Insel Mainau im Bodensee wurde auf Anregung des städtischen Gartenbaudirektors Viktor Baron von Medem im Januar 1967 der Grüne Kreis Ludwigshafen gegründet. Naturverbundene Menschen schlossen sich in dem Verein zusammen, um privates und öffentliches Grün zu erhalten und zu vermehren.

In Kooperation mit der Stadt hat der Verein schon über 1500 Bäume und Sträucher in Ludwigshafen gepflanzt. Außerdem soll das Interesse an Pflanzen immer wieder aufs Neue geweckt und gefördert werden. Deshalb finden auch Pflanzaktionen mit Schulkindern statt. Die Stele am Rhein ist die siebte ihrer Art und ist wie die anderen Infotafeln mit Spenden finanziert worden.

