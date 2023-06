In dem bei Anwohnern umstrittenen Baugebiet „Luitpoldstraße Nord“ in Friesenheim starten nach den Rodungsarbeiten im Februar am 14. Juni die Abrissarbeiten der leerstehenden Gebäude. Darauf weist die Baufirma WS Systembau hin. Vor Ort sind vier Einfamilienhäuser, 16 Doppelhaushälften und zwei Mehrfamilienhäuser mit Betreutem Wohnen für insgesamt 160 Menschen auf einem 1,6 Hektar großen Privatgelände geplant, das nun erschlossen wird. Die Haßlocher WS Systembau GmbH entwickelt es in den nächsten Monaten und investiert dafür 17 Millionen Euro. Die zwei sanierungsbedürftige Altbauten auf dem Areal werden im Zuge dessen abgerissen. Die Bürgerinitiative Zehnmorgenweiher hatte mehrfach gegen das Projekt protestiert, unter anderem wegen der Rodung vieler Bäume.