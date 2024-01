Die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) Ludwigshafen, eine Unterorganisation der CDU, steht hinter den Landwirten und verurteilt „die agrarfeindlichen Maßnahmen“ der Berliner Ampel-Regierung. Als Zeichen der Unterstützung waren KPV-Vorsitzender Robin Zawadzki und seine Stellvertreterin Anita Hauck am 8. Januar beim zentralen Protest vor der Eberthalle dabei. Zawadzki zeigt sich beeindruckt von der Menge an Teilnehmern und Menschen, die am Straßenrand standen, applaudierten und den Fahrern zujubelten. Er spricht von ergreifenden Gänsehautmomenten sowie vielen kreativ gestalteten Schildern. Hauck ergänzt, dass die Veranstaltung ein deutliches Statement gegen die Politik der Ampelkoalition sei. Die Regierung dürfe die Haushaltslücken nicht mit Sparmaßnahmen auf Kosten der Landwirte schließen. Die Landwirtschaft sei das Fundament der Versorgungs- und Ernährungssicherheit. „Daher unterstützen wir diese Proteste. Die Landwirte sind jedoch nicht die einzigen, die von den neuen Gesetzen betroffen wären. Viele mittelständige Unternehmen und letztlich auch die Verbraucher werden darunter leiden“, bilanzieren beide.