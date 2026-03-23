Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Harmonikaverbands hat auf seiner Mitgliederversammlung am 22. März in Ludwigshafen sein Präsidium neu gewählt. Vorsitzender und Präsident des Landesverbands ist und bleibt Manfred Baudisch, Mitte 60, aus Ludwigshafen, Frank Rieck aus Mutterstadt ist ein weiteres Präsidiumsmitglied aus der Vorderpfalz (Bezirk Rhein), das wiedergewählt wurde.

Der Landesverband hat seinen Sitz in Ludwigshafen und untergliedert sich in die vier Bezirke Rhein, Rheinland-Westerwald, Hunsrück-Eifel und Westpfalz. Er vereint derzeit 24 Harmonika- und Akkordeon-Vereine in Rheinland-Pfalz mit 34 Orchestern. Weitere Informationen zum Verband, seinen Mitgliedern und Projekten sind im Netz unter https://www.dhv-rlp.de einsehbar.