Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) bekommt ab Juli ein höheres Gehalt. Das hat der Stadtrat am Montag mit großer Mehrheit beschlossen – nur die Linke enthielt sich. Thewalt wurde im Juli 2020 vom Rat einstimmig zum Beigeordneten der Stadt gewählt. Er folgte auf den aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschiedenen Klaus Dillinger (CDU). In den ersten beiden Jahren der Amtszeit erfolgt die Einstufung laut einer Landesverordnung zwingend in der niedrigeren Besoldungsgruppe. Eine Höherstufung ist nach Ablauf dieser Frist möglich. Der 54-jährige Thewalt wird nach dem Stadtratsbeschluss in die Besoldungsgruppe B5 eingruppiert. Das entspricht laut Landesbesoldungsordnung einem Grundgehalt von 9637 Euro. Dies sind 574 Euro mehr als in der bisherigen Besoldungsgruppe. Thewalt ist Bauingenieur und war nach beruflicher Tätigkeit in der freien Wirtschaft in Heidelberg Leitender Stadtbaudirektor im Verkehrsamt. In Ludwigshafen leitet er das Dezernat 4 – Bauen, Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsbetrieb – und ist Chef von über 1000 Mitarbeitern.