Es ist ein Wechsel, der sich abzeichnet: Am 1. Juli tritt Alexander Thewalt (53, parteilos) die Nachfolge des gesundheitlich angeschlagenen Klaus Dillinger (60, CDU) als Bau- und Umweltdezernent an. Am 29. Juni wird Thewalt vereidigt, bereits am 27. April wird er im Stadtrat für acht Jahre gewählt – einstimmig.

Diplom-Ingenieur Dillinger ist zum 1. Februar nach fast zehnjähriger Amtszeit in den vorzeitigen Ruhestand getreten. Aus der Bahn geworfen hat ihn ein Herzinfarkt, der ihn am 11. Juli 2019, ein Donnerstag, „aus heiterem Himmel“ erwischt – beim Betriebsausflug der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, für die er in stark reduzierter Form weiterhin tätig ist.

Zwei Stents eingesetzt

Der Vater dreier erwachsener Kinder verspürt Rückenschmerzen, fühlt sich schlapp, geht aber erst montags zum Arzt. Zwei Stunden später sind zwei Stents (Gefäßstützen) eingesetzt. Nach einer Reha und einer Wiedereingliederung erholt sich der gebürtige Speyerer, entscheidet sich aber in Absprache mit seiner Familie, als Beigeordneter aufzuhören. Das teilt die Stadt am 7. Januar mit.

„Lebenswert sein für ihre Bürger“

Das Ressort für Bau, Umwelt, Verkehr und den Wirtschaftsbetrieb mit rund 1000 Beschäftigten verantwortet nun mit Alexander Thewalt ein Wahl-Heidelberger, der in Ludwigshafens kalifornischer Partnerstadt Pasadena geboren wurde. 13 Jahre leitet er das Verkehrsmanagement im Heidelberger Rathaus. Das frühere Grünen-Mitglied (1993 bis 2007) war zuvor als Verkehrsplaner und Bauleiter in Ostdeutschland tätig. Bei seiner Vereidigung sagt Thewalt: „Das wichtigste Ziel jeder Stadt muss es sein, lebenswert zu sein für ihre Bürger.“