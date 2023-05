Im vergangenen Jahr wurden in Ludwigshafen insgesamt 487 Wohnungen neu gebaut, 334 mehr als im Vorjahr. Davon sind 53 Ein- oder Zweifamilienhäusern, wie aus der Jahresbilanz der Industriegewerkschaft (IG) Bauen-Agrar-Umwelt hervorgeht.

Demnach investierten Bauherren in Ludwigshafen im vergangenen Jahr rund 67,2 Millionen Euro für den Wohnungsneubau, wie die IG unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes ermittelt hat. Für das laufende Baujahr warnt Bezirksvorsitzender Rüdiger Wunderlich vor einem Abwärtstrend: „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ Die Kaufpreise beim Neubau seien längst „aus den Fugen geraten“, die Mieten „klettern enorm nach oben“ – vor allem bei neu gebauten Wohnungen.

„Die Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen“, fordert Wunderlich für Neubauplanungen. Er will bezahlbaren Wohnungen und Sozialwohnungen den Vorzug geben. Gebraucht werde jetzt ein „Booster für den Neubau“ solcher Wohnungskategorien. An die Bundestagsabgeordneten Christian Schreider (SPD) und Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen) appellierte er, sich in Berlin für ein „massives Aufstocken der Fördergelder“ stark zu machen. Aber auch das Land sei mehr gefordert, wandte sich der Chef der IG Bau an Heike Scharfenberger, Anke Simon (beide SPD) sowie Marion Schneid (CDU).

„Mehr bezahlbare Wohnungen“

„Für mehr Sozialwohnungen und für mehr bezahlbare Wohnungen müssen Bund und Länder bis 2025 mindestens 72 Milliarden Euro in die Hand nehmen“, hat Wunderlich errechnet. Er stützt sich dabei auf zwei Wohnungsbau-Studien, die die Gewerkschaft beim Pestel-Institut in Hannover und beim Bauforschungsinstitut Arge in Kiel mit in Auftrag gegeben hat.

Konkret werde ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau benötigt. „Nur dann kann es noch klappen, bundesweit 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen“, meint Wunderlich Zusätzlich seien 22 Milliarden Euro für den Neubau von 60.000 bezahlbaren Wohnungen dringend erforderlich. Davon profitiere am Ende auch Ludwigshafen.

Die IG Bau drängt auch auf ein schlankeres Baugesetzbuch. Gesetze, Verordnungen und Normen müssten durchforstet und ein jahrelanger Bedarf damit abgearbeitet werden.