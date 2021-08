Einen Bußgeldbescheid in beträchtlicher Höhe hat die Bauaufsicht laut Stadt gegen eine illegal betriebene Monteursunterkunft in Oppau erlassen. Bei einer Ortsbegehung Anfang Juli stellten die Mitarbeiter mehrere Vergehen fest. Die Bauaufsicht untersagte deshalb, die 42 in Wohn- und Lagerräumen aufgestellten Betten zu nutzen. Genehmigt waren nur zehn Betten. Die Mitarbeiter der Bauaufsicht verschlossen außerdem die Balkontür und die Räume im ersten Obergeschoss, weil dort das Balkongeländer fehlte – „ein gefahrdrohender Zustand“, wie die Stadt mitteilt. Zur Höhe der Strafe macht die Verwaltung keine Angaben.