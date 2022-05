Wegen der Modernisierung einer Ampelanlage im Bereich der Kreuzung Lagerhausstraße/Kaiserwörthdamm (Süd/Mundenheim) kommt es laut Stadtverwaltung ab Dienstag, 17. Mai, vor Ort zu Behinderungen. In Fahrtrichtung Speyer ist der Linksabbiegerstreifen der Lagerhausstraße demnach zur Einmündung in den Kaiserwörthdamm vorerst gesperrt. Danach komme es zu Einschränkungen auf dem Kaiserwörthdamm in beiden Richtungen, da wegen Folgearbeiten tageweise entweder stadtein- oder stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen werde. Während der Bauarbeiten, die Ende Mai abgeschlossen sein sollen, blieben aber alle Fahrbeziehungen bestehen. Der Bereich Tiefbau beantwortet Rückfragen unter Telefon 0621 504-6634 (Projektleiter Benjamin Seliger).