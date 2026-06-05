Wegen Bauarbeiten kann die Bushaltestelle „LU-Rathaus“ in Mitte von Montag, 8. Juni, 4 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 13. Juni, 3 Uhr, nicht angefahren werden und entfällt. Wie die Stadt mitteilt, hat das Auswirkungen auf die Buslinien 70, 71 und 74 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Haltestelle „Friedenspark“ zu nutzen.

Eine weitere Sperrung mit Auswirkungen auf den Linienbusverkehr steht in Edigheim an. Wegen Bauarbeiten muss die Kriemhildstraße von Montag, 8. Juni, 4 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli, 3 Uhr, gesperrt werden. Die RNV-Buslinien 86 und 97 werden deshalb zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und Wolfsgrube umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen „Rüdigerstraße“ (in Fahrtrichtung Wolfsgrube) und „Bruderweg“. In der Rüdigerstraße wird auf Höhe der Hausnummer 47 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.