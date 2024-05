Die Neuverlegung von Kabelleerrohren im Stadtteil Rheingönheim geht in den dritten Bauabschnitt: Am Montag, 6. Mai, beginnt die Firma Heberger im Auftrag der TWL Netze GmbH mit den Arbeiten in der Hilgundstraße 10 bis 15 zwischen der Benngewannstraße und der Reinwaltstraße. Hierfür muss der Verwaltung zufolge der betroffene Bereich der Hilgundstraße für den öffentlichen Verkehr und für Fußgänger voll gesperrt werden. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. Die Maßnahme ist notwendig, um die gewohnte Zuverlässigkeit der Stromversorgung weiterhin sicherzustellen, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 17. Mai, an. Die Anwohner wurden vorab informiert. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.