Damit die Bürger auch künftig zuverlässig mit Gas versorgt werden, beginnt die Niederländer GmbH im Auftrag der TWL Netze GmbH ab Montag, 16. März, mit der Erneuerung der Gasversorgungsleitung in der Frankenthaler Straße im Ludwigshafener Stadtteil West. Dafür muss die Frankenthaler Straße nach TWL-Angaben im Bereich zwischen den Hausnummern 161 und 205 halbseitig gesperrt werden. Es steht nur noch eine Fahrspur in Richtung Oggersheim zur Verfügung. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich zehn Wochen. Die betroffenen Anwohner wurden vorab informiert.

TWL Netze bittet um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten.