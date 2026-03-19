Welche Auswirkungen die Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Ludwigshafener Hauptbahnhof haben – für Anwohner, aber auch Bahnfahrer.

Nicht nur Anwohner im Bereich des Hauptbahnhofs müssen sich ab Samstag, 21. März, auf Unannehmlichkeiten einstellen. Auch auf Bahnfahrer kommen einige Änderungen zu. Die Deutsche Bahn hat im Hauptbahnhof „unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten“ angekündigt.

Es sei „eine Maßnahme im mittleren Bereich“, erklärte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Es gäbe deutlich kleinere Arbeiten, wenn beispielsweise lediglich einzelne Weichen getauscht werden müssen, aber auch einen deutlich größeren Rahmen, etwa komplette Neubaustrecken. In Ludwigshafen werden insgesamt 4300 Meter Gleise und fünf Weichen erneuert. Das Investitionsvolumen liege bei 10,6 Millionen Euro.

Es handele sich dabei um regelmäßige Erneuerungen im Schienennetz, so der Sprecher weiter. Je nach Belastung, Verkehrsdichte und Zuggeschwindigkeit müssen Gleise und Weichen in gewissen Zeitabständen erneuert werden. „Durchschnittlich liegen die Werte zwischen 15 und 35 Jahren“, so der Bahnsprecher weiter. Dann sei ein Ersatz aus Sicherheitsgründen dringend geboten. Und dieser habe beim Bahnkonzern höchste Priorität. „Gleise und Weichen werden regelmäßig inspiziert, instandgehalten und erneuert.“

Beeinträchtigungen der Umgebung seien dabei leider nicht zu verhindern. Zum Einsatz kommen schließlich nicht nur gleisgebundene Baumaschinen und Bagger sowie reichlich Kleingerät, sondern auch die lärmintensiven Arbeitszeiten von 7 bis 20 Uhr sind ambitioniert. „Die Bauarbeiten im Bereich Hauptbahnhof Ludwigshafen erfolgen nur teilweise am Wochenende, beziehungsweise in den Nachtstunden“, heißt es weiter aus der Konzernzentrale. Man sei bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Das gelte auch für die Pendler selbst, die täglich am Hauptbahnhof ein- und ausgehen. Auch diese müssen sich auf Umleitungen einstellen. „Es kann zu kurzfristigen Gleiswechseln bei An- und Abfahrt kommen“, kündigte der Bahnsprecher an. Aushänge, Internetauftritt und selbstverständlich auch die Durchsagen vor Ort sollen Orientierung bieten.

Ausgeschrieben wurden die Arbeiten, gemäß geltendem EU-Recht europaweit. „Das ist Vorschrift ab einem Schwellenwert von rund 5,4 Millionen Euro.“ Zur Baufirma, die letztlich den Zuschlag erhalten habe, machte die Bahn keine Angaben. Immerhin hält sich der zeitliche Rahmen in Ludwigshafen in Grenzen. Abschluss der Arbeiten soll am 19. Mai sein.