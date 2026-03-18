Mit mehr als 20 Tagesordnungspunkten beschäftigt sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 24. März, 17 Uhr, in der Aula BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220. Neben der obligatorischen Einwohnerfragestunde und dem Bericht von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) beschäftigt sich das Gremium unter anderem mit den angekündigten Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof, den Planungen für Theater-, Karl-Kornmann- und Hans-Klüber-Platz, der Wiedereinführung des Alkohol- und Glasverbots am Berliner Platz, dem barrierefreien Umbau der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-/Berliner Straße, dem Komplex illegaler Müll sowie der Beleuchtung der beiden Passagen von der Ludwigstraße in den Bürgerhof. Die „Erfolgsquote bei den Müllsheriffs“ sowie die Verkehrsführung Berliner Straße unter der Hochstraße Süd und die mögliche Verlegung der Markttage zum Berliner Platz sind weitere Themen.