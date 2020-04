Im Sommer soll der Neubau der neuen Firmenzentrale für die Pfalzwerke in der Ludwigshafener Wredestraße beginnen. 600 Beschäftigte des Energieversorgers sollen in das Gebäude umziehen, das das Mannheimer Unternehmen Pro Concept dort errichten möchte. Der Abriss des Kaufhauses C&A, das zuvor an dieser Stelle stand, ist abgeschlossen. Im Moment würden auf der Baustelle noch Sand und Kies gelagert, sagt Awes Khan von Pro Concept. Die Baugenehmigung für den Neubau habe man Ende Dezember erhalten. Bis die ersten Arbeiten nun tatsächlich beginnen können, seien noch „verschiedene juristische Auflagen“ zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem eine Verschmelzung mehrerer Einzelgrundstücke zu einem großen. Erwerben müsse Pro Concept dazu aber keine Flächen mehr. Die notwendigen Areale gehören dem Unternehmen bereits, sagt Khan. Auch einen Generalunternehmer habe man für das Projekt gefunden. „Wir warten nun auf den richtigen Zeitpunkt, um mit dem Bau zu beginnen“, sagt Khan und nennt als Richtlinie den Sommer dieses Jahres. Wegen der Corona-Krise sei der genaue Start aber noch nicht abzusehen. Die bauvorbereitenden Maßnahmen würden bereits laufen. Bedenken, dass sich der Abriss der Hochstraße Süd auf den Bau der Pfalzwerke-Zentrale auswirken könnte, hat Khan nicht.