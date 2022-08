Naturinteressierte Kinder und Erwachsene können am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr, im Wildpark Rheingönheim einiges über Fledermäuse erfahren. Zunächst gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung im Haus der Naturpädagogik einen Film, der das Jagdverhalten der geheimnisvollen Nachtschwärmer zeigt. Im Anschluss geht es dann mit Detektoren auf die Suche nach Fledermäusen im Park. Die Kosten betragen zwei Euro pro Person plus Eintritt. Anmeldung vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks 0621 504-3370.