Basteln, Geschichten hören oder Yoga machen – all das bietet die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) im April und Mai an. Für alle Veranstaltungen sind noch Plätze frei, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Wenn die wärmere Jahreszeit beginnt, startet auch wieder das Angebot „fambili Kinderzeit“ im großen Park des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH). Eltern mit Kindern ab einem Jahr sind immer freitags von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr eingeladen, gemeinsam mit anderen Familien zu spielen, zu basteln und zu tanzen. Und wenn es einmal regnen sollte, findet die „Kinderzeit“ in den Räumen der Villa fambili statt. Der Kurs beginnt am Freitag, 12. April, und endet am 28. Juni. Die Teilnahme kostet 100 Euro pro Kind. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Für Grundschulkinder sind zwei Kreativ-Angebote gedacht: Am Samstag, 13. April, können Kinder ab sieben Jahren ihr eigenes Papier schöpfen. Der Kurs findet von 11 Uhr bis 13 Uhr statt und kostet 18 Euro pro Kind inklusive Materialien.

Die Geschichtenerzählerin Selma Scheel kommt am Samstag, 4. Mai, von 15 Uhr bis 17 Uhr in den Park des Heinrich-Pesch-Hauses. In ihrem Geschichtenkoffer hat sie Geschichten für Familien mit Kindern ab fünf Jahren dabei. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Passend zum Vatertag findet am Mittwoch, 8. Mai, von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr ein Vatertagsyoga für Väter mit Kindern ab drei Jahren statt. Bei schönem Wetter findet der Kurs, der 11 Euro pro Person kostet, im Park des Pesch-Hauses statt.

Noch Fragen?

Für alle Veranstaltungen ist ab sofort die Anmeldung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen möglich.