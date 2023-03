Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Nur weil man im Rollstuhl sitzt, ist das Leben ja nicht vorbei“, sagt Svenja Mayer, die seit zehn Jahren querschnittsgelähmt ist. Für sie wird in den nächsten Wochen ein Traum wahr: Bei den Paralympics in Tokio tritt die 30-Jährige als Rollstuhl-Basketball-Spielerin an. In Ludwigshafen hilft sie anderen Menschen im Rollstuhl.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz und der Hoffnung auf eine Medaille, verliert Svenja Mayer die Menschen nicht aus dem Blick, die erst am Anfang eines Lebens mit Behinderung stehen. In der Berufsgenossenschaftlichen