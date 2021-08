Die Ursache für den Brand im Ludwigshafener BASF-Werk am 7. August ist geklärt. Laut einer Unternehmenssprecherin seien unabhängig voneinander zwei Fehlfunktionen gleichzeitig aufgetreten: ein elektrischer Kurzschluss an einem Prozessaggregat und eine nicht funktionierende Überfüllsicherung. Die betroffene Anlage sei noch nicht wieder angefahren worden. Am 7. August war um 23.48 Uhr ein Feuer an einer Anlage im Werksteil Süd ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Dazu, um welche Anlage es sich handelt, machte die BASF keine Angaben.