Ein Gottesdienst in der Protestantischen Kirche in Oppau (Kirchenstraße 1) erinnert am Donnerstag, 19 Uhr, an das Explosionsunglück vor 100 Jahren in Oppau. 560 Tote, fast 2000 Verletzte, 7500 Obdachlose: Am 21. September 1921 ereignete sich im Oppauer BASF-Werk eine Explosion, die als schwerste Katastrophe in der deutschen Industriegeschichte gilt. Ein Silo für Düngemittel war explodiert und hinterließ einen riesigen Krater. Große Teile der damals noch eigenständigen Gemeinde Oppau wurden zerstört, auch Nachbarorte verzeichneten Schäden. Unter den Opfern waren Werksangehörige, aber noch eine größere Zahl Anwohner. Fragen rund um das schreckliche Ereignis widmet sich der Gottesdienst. Ihn gestalten Pfarrerin Susanne Seinsoth (Oppau), die Pfarrer Manfred Ferdinand (Edigheim) und Paul Metzger (Pfingstweide) sowie Dekanin Barbara Kohlstruck. Edigheimer Schüler sowie der Kirchenchor Edigheim wirken mit. Wegen Corona ist eine Anmeldung erforderlich, da die Zahl der Plätze begrenzt ist (Telefon 0621/652509 oder E-Mail an pfarramt.lu.oppau@evkirchepfalz.de).