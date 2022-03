Der BASF-Tennisclub bekommt aus dem Sonderprogramm zur Förderung von kleinen Bauvorhaben eine Landesförderung in Höhe 25.400 Euro. Diese Antwort haben die Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon auf Anfrage vom Ministerium des Innern und Sport erhalten. Die Förderung ist demnach für den Neubau eines Padel-Courts des Vereins bestimmt. „Wir begrüßen und freuen uns über die finanzielle Förderung des Vereins für ihre Sportanlagen. Mit der Sportanlagenförderung leistet das Land Rheinland-Pfalz einen guten und wichtigen Beitrag zum Erhalt und Ausbau von Sportstätten, auch in unserer Stadt“, so Simon und Scharfenberger. Ein Padel-Court ist ein Spielfeld von zehn Metern Breite und 20 Metern Länge. Ein Netz in der Mitte des Felds trennt die beiden Spielseiten. Der Platz ist an allen Seiten von drei bis vier Meter hohen Wänden umgeben, die wie beim Squash in den Ballwechsel einbezogen werden dürfen.