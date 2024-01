Der BASF TC Ludwigshafen stellt drei Hallen, in denen rund 30 Menschen mit geistiger Behinderung ein Wochenende lang Tennis spielen. Warum Deutschland trotzdem in Sachen Inklusion noch in der Entwicklung steckt.

„Der Ball war aber aus.“ Der Protest richtet sich an Claus Majolk, der hinter dem Sicherheitsnetzt steht. Der Special-Olympics-Trainer ist einer der Organisatoren des inklusiven Wochenendes beim BASF Tennisclub Ludwigshafen. 28 Menschen mit geistiger Behinderung stehen an diesen zwei Tagen auf beiden Seiten des Netzes und spielen Tennis. Majolk beruhigt den aufgebrachten Akteur. Das Spiel geht weiter.

„Eigentlich geht es hier darum, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Sport treiben. Wenn sie wollen, können sie zählen. Es ist aber kein Turnier. Wir veranstalten das Wochenende bereits zum sechsten Mal. 2018 haben wir damit angefangen“, erzählt der Organisator. Sein Dank gilt dem BASF-Tennisclub, der dafür seine drei Hallen zur Verfügung stellt. „Wir hätten locker 70 bis 80 Anmeldungen entgegennehmen können. Aber wir möchten, dass alle, die da sind, auch ausgiebig Zeit haben, um Tennis zu spielen“, erklärt Majolk, warum nur eine begrenzte Anzahl an Anmeldungen angenommen wird.

Die Anwesenden kommen aus ganz Deutschland zu dem Wochenende nach Ludwigshafen. „Wir hatten einen Teilnehmer mit Angehörigem aus Hamburg, der hat aber abgesagt“, nennt Majolk als weiteste Anreise. Ansonsten kommen viele aus Nordrhein-Westfalen, andere wiederum aus Baden-Württemberg, Bayern, aber auch aus Rheinland-Pfalz. Drei Spieler kommen vom BASF TC Ludwigshafen selbst. „Viele kommen zum wiederholten Male hierher. Nur ein Teilnehmer ist mit seinem Vater zum ersten Mal hier.“ Der Bahnstreik und die Grippewelle hätten zudem ihre Spuren hinterlassen.

Noch viel Nachholbedarf

Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Leben gerufen. Hintergrund war die Behinderung ihrer Schwester Rosemary Kennedy nach einer Lobotomie. „Es geht darum, Menschen mit Behinderung den Zugang zu Sport zu ermöglichen“, erläutert Majolk. Er sieht noch viel Nachholbedarf – gerade in Deutschland. „In den umliegenden europäischen Ländern gibt es deutlich mehr Angebote für Menschen mit Behinderung“, sieht er noch viel Entwicklungspotenzial.

Die Teilnehmenden sind an den zwei Tagen je dreimal eine Stunde auf dem Tennisplatz. Laut Majolk reicht das: „Die meisten sind sportlich nicht sehr aktiv. Da gibt es dann am Sonntag schon den einen oder anderen Muskelkater“, weiß der Organisator. Die Spieler auf dem Feld direkt nebenan haben derweil ihr Spiel fortgesetzt. Darunter ist mit Alexander Traunmüller ein Akteur vom BASF TC. „Er spielt neben Tennis auch Handball“, erzählt Majolk. Die Nachfrage bei Menschen mit Behinderung nach Sportangeboten sei groß. „Wir müssen sie mehr einbinden und ihnen auch in Vereinen die Möglichkeit geben, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzubringen“, fordert der Special-Olympics-Organisator. Im Sommer werde es in Ludwigshafen weitere Angebote geben, verspricht er.