Drei Mannschaften stehen aktuell an der Tabellenspitze der zweiten Tennisbundesliga der Herren. Eine davon ist Erstligaabsteiger BASF TC Ludwigshafen. Der hat am Freitag sein erstes Heimspiel. Zu Gast ist ab 13 Uhr die Mannschaft des TC Blau-Weiß Würzburg.

Nein, von einem Selbstläufer will BASF-Trainer Denis Gremelmayr nichts wissen, auch wenn die Würzburger als eine von zwei noch sieglosen Mannschaften am Tabellenende stehen. Im Gegenteil: Würzburg ist aus der Erfahrung eine sehr solide aufgestellte Mannschaft und es waren gegen Ludwigshafen immer enge Spiele“, wobei Gremelmayr vor allem ein positives Ergebnis mit den Würzburgern verbindet: „Vor zwei Jahren haben wir mit dem Sieg dort Meisterschaft und Aufstieg klar gemacht.“

Nein, in die Karten wollte sich Gremelmayr vor dem Heimauftakt nicht blicken lassen. Nur so viel verriet er: „Wir werden stark aufgestellt sein.“ Lediglich Nicola Kuhn dürfte dabei als gesetzt gelten. Weitere Namen sind hingegen offen. Auch, weil Gremelmayr selbst gestern noch am Telefon hing, die Spieler der Rangliste abtelefonierte, die aktuell noch auf Turnieren aktiv sind. Max Neuchrist zum Beispiel, der gestern im Viertelfinale des Challengerturniers von Salzburg stand, der Litauer Ricardas Bernkis spielt im italienischen San Benedetto ebenfalls ein Challenger-Viertelfinale, Cem Ilkel stand noch am Donnerstag in Spanien bei einem Future-Turnier auf dem Platz, bleibt von den ersten vier der Rangliste vorerst nur der Franzose Mathias Bourgue. „Es werden aber auf alle Fälle noch Verstärkungen hinzukommen.“

Statistik wenig aussagekräftig

Keine Alternative sei dabei Daniel Baumann: „Er wird nur spielen, wenn wir nicht alle Spieler bekommen, die wir für Freitag eingeplant haben.“ Vor allem im Doppel wolle man sich stärker aufstellen. Aber auch hier mit einer gewissen Flexibilität: „Wir haben mit Alexander Erler und Tristan-Samuel Weissborn zwei Doppelspezialisten in der Aufstellung. Einer von beiden wird definitiv am Freitag mit dabei sein.“ Nicht ganz einfach, denn durch den spielfreien Sonntag müssen die Akteure für nur einen Spieltag eingeflogen werden.

Dabei sei auch bei den Doppeln die Statistik nicht allein aussagekräftig. Einerseits haben die Ludwigshafener bislang erst zwei von sechs Doppeln gewonnen, „aber wir haben auch drei Spiele erst im Matchtiebreak verloren“, rückte der Trainer die Perspektive zurecht. Trotzdem habe man gegen Würzburg eine Verstärkung in diesem Mannschaftsbereich gewählt. „Wir treten zwar nicht mit Vollgas an, aber ich glaube, die Aufstellung wird trotzdem ganz gut werden“, so Gremelmayr, der gerne den dritten Sieg in Folge verbuchen würde und damit die optimale Ausgangslage des BASF TC weiter verbessern.