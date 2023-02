Die SPD-Bundestagsabgeordneten aus Mannheim und Ludwigshafen, Isabel Cademartori und Christian Schreider, bekunden Solidarität mit den Gewerkschaften und kritisieren die geplanten Sparmaßnahmen des weltgrößten Chemiekonzerns BASF.

„Wir haben die einmalige Möglichkeit, durch Investitionen in grüne Energie, grünen Wasserstoff und Kreislaufwirtschaft die Region zukunftsfähig zu machen. Es geht jetzt darum, den immer noch viel zu langsamen und komplizierten Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Hier sind auch die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gefragt“, erklärten sie am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme. In Deutschland Stellen zu streichen und in China Investitionen massiv auszubauen, könne keine Lösung sein. „Einseitige Abhängigkeiten werden so verstärkt und unnötige Risiken für Lieferketten geschaffen“, befürchten Cademartori und Schreider.

Ludwigshafen dürfe nicht durch erneute Stellenstreichungen geschwächt werden. „Wir müssen jetzt eine neue Rolle beim Ausbau der nachhaltigen Produktion einnehmen und so den Standort sichern. Das muss klare Priorität haben“, fordern die beiden Abgeordneten.

Wie berichtet, streicht die BASF in Ludwigshafen zahlreiche Jobs und legt eine Reihe von Großanlagen im Stammwerk still.