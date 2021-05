Seit 1.35 Uhr am frühen Donnerstagmorgen ist die Steamcracker-Fackel auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen wieder aus. Sie war am Mittwoch angesprungen, weil es laut BASF zu einem technischen Defekt und in dessen Folge zu einer Betriebsunterbrechung am Steamcracker gekommen war. Überschüssiges Gas musste dann über die Fackel verbrannt werden. Worin genau der Defekt bestand, teilte die BASF nicht mit. Der Steamcracker ist jedoch wieder in Betrieb, wie es am Donnerstagmorgen auf Nachfrage aus der BASF-Pressestelle hieß.

Anwohner: Nicht nur Licht, auch Lärm

Mehrere RHEINPFALZ-Leser haben sich mit Fotos des nächtlichen Feuerscheins bei der Redaktion gemeldet. Auf einige wirkte er beeindruckend, auf andere beängstigend. Anwohner berichteten neben Licht auch von Lärm, der von der Hochfackel ausging. Laut BASF sind seit gestern neun Anrufe wegen der Fackel bei der Umweltzentrale eingegangen.

Werk Ludwigshafen: 20 Sicherheitsfackeln

Im BASF-Werk Ludwigshafen gibt es 20 Sicherheitsfackeln. Sie springen an, wenn schnell viel überschüssiges Gas verbrannt werden muss – eben zum Beispiel bei einer Anlagenstörung oder bei einer Revision. Die prominenteste und am weitesten sichtbare Fackel am Standort ist die 135 Meter hohe Hochfackel des Steamcrackers. Das, was oben aus der Fackel rauskommt, sei vor allem CO 2 und Wasser, informiert die BASF, außerdem, „wie bei jeder Verbrennung, Spuren von Stickoxiden und Kohlenmonoxiden“.

Fünf Fackeln an Acetylenanlage

Im vergangenen Jahr hatte aber weniger der Steamcracker, sondern vor allem die Acetylenanlage zu häufigem Licht und Lärm entlang der BASF geführt. Der Grund: Die neue Anlage, zu der insgesamt fünf Fackeln gehören, wurde damals angefahren. Wer Fragen zu ungewöhnlichem Fackelschein, zu Gerüchen und Geräuschen rund um die BASF hat, kann sich an die Umweltzentrale des Unternehmens wenden unter Telefon 0621/60-4040.