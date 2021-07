Das BASF-Kellereifest im September ist ein beliebter Termin im Ludwigshafener Veranstaltungskalender. Wie im vergangenen Jahr wird das Weinfest Corona-bedingt erneut digital ablaufen. Das hat der Konzern am Montag mitgeteilt. Unter dem Motto „Kellereifest@home“ lädt BASF alle Interessierten am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr zu einer virtuellen Weinprobe mit Begleitprogramm ein. Dafür wird ein exklusives Weinpaket zusammengestellt, das Teilnehmende ab sofort entweder im Weinfachgeschäft in der Anilinstraße 14 in Ludwigshafen oder über den Online-Shop des BASF Weinkellers erwerben können. Die Teilnahme an der Weinprobe selbst erfolgt ebenfalls über die Website des BASF Weinkellers. Ganz einfach auf dem Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone www.weinkeller.basf.de aufrufen und auf die Schaltfläche „Kellereifest@home“ klicken. Für die Einwahl ist lediglich ein Internetzugang nötig.