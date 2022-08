Nach zwei coronabedingten virtuellen Ausgaben in den zurückliegenden beiden Jahren kehrt in wenigen Wochen mit dem BASF-Kellereifest ein Höhepunkt des Ludwigshafener Veranstaltungskalenders zurück. Gefeiert wird nach BASF-Angaben am 2. und 3. September live vor Ort auf dem Parkplatz an der Anilinstraße sowie online per Livestream. Als Bands angekündigt sind Me and the Heat (Freitag ab 18 Uhr), die Fire Evening House Band (Samstag ab 18 Uhr) sowie als Topact die große Live-Show „Thank you for the music – die Abba-Story“ (Samstag ab 21 Uhr).