22.000 BASF-Mitarbeiter haben im Impfzentrum auf dem Ludwigshafener Werksgelände eine Erst-, 21.455 Mitarbeiter eine Zweitimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Die Differenz ergibt sich laut einem BASF-Sprecher, da einige Mitarbeiter nach einer Erkrankung nur eine Impfung für einen vollständigen Impfschutz brauchten. Das BASF-Impfzentrum war von 14. April bis Ende August geöffnet. Sie habe „nur Positives“ über das Impfangebot vor Ort gehört, bilanzierte Standortleiterin und BASF-Arbeitsdirektorin Melanie Maas-Brunner in einem Pressegespräch am Freitag. Man stehe bereit, das Impfangebot wieder aufzunehmen, sobald die Ständige Impfkommission (Stiko) die Empfehlung für eine Drittimpfung gebe. Dann könnte das Impfzentrum erneut für alle Mitarbeiter öffnen, sagte Maas-Brunner. Im Herbst startet der Chemiekonzern zudem wieder seine jährliche Grippeschutz-Impfung. Auch dafür wolle man voraussichtlich die Halle mitnutzen, in der sich das Impfzentrum befindet.

