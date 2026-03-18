150 Weine, 40 Weinanbaubetriebe, 125 Jahre – für Samstag lädt die BASF-Kellerei wieder zur Hausmesse ins Feierabendhaus in der Leuschnerstraße ein. Es ist ein schönes Jubiläum. Vor 125 Jahren, im Jahr 1901 leistete sich die BASF in Ludwigshafen eine Weinkellerei. Ein Erfolgskonzept, das zum Geburtstag die Auszeichnung als „Weinhändler des Jahres“ von der Fachzeitschrift Weinwirtschaft erhalten hat. Die Bandbreite ist seither nicht nur angewachsen, reicht praktisch von Pommes bis Champagner, sondern macht den Weinkeller in Ludwigshafen zu einem der bestsortierten in Ludwigshafen und der Pfalz und sicherlich auch in Deutschland und darüber hinaus – auch wenn man auf solche Einschätzungen bei „Bruno“ Wolf und seinem Team keinen Wert legt. Einen Querschnitt dieser Vielfalt erleben die Besucher der Hausmesse am Samstag. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich die Partnerwinzer der Kellerei und laden zum Probieren. Im Vorjahr waren nicht nur die regionalen Winzer, sondern auch Partnerweingüter aus China, Chile oder Australien vertreten. Geringer wird die Auswahl im Jubiläumsjahr der Kellerei sicher nicht sein. Restkarten zu 35 Euro sind noch vorhanden. Der Eintrittspreis wird ab einem Bestellwert von 150 Euro erstattet.