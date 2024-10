Die örtlichen Grünen begrüßen die angekündigte Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zum Bau der weltweit größten industriellen Wärmepumpe im BASF-Stammwerk in Ludwigshafen. In einer Pressemitteilung sprechen sie von einem „bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft“. Das Projekt, das durch eine Förderung von bis zu 310 Millionen Euro unterstützt werde, zeige, wie innovative Technologien zur Reduktion von Kohlendioxidemissionen beitragen und den Industriestandort stärken könnten. „Die Nutzung erneuerbarer Energien sichert langfristig Arbeitsplätze und Wohlstand in unserer Region“, sagt Grünen-Sprecher Matthias Jurczak. Der Chemiekonzern profitiere vom Förderprogramm Klimaschutzverträge, erläutert der Bundestagsabgeordnete Armin Grau, der für die Grünen den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal vertritt. „Klimaschutzverträge stoßen moderne, klimafreundliche Produktionsverfahren in der energieintensiven Industrie an.“ Dort wo solche Techniken gegenwärtig noch nicht konkurrenzfähig betrieben werden könnten, glichen sie die Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen Verfahren aus.gnk Die örtlichen Grünen begrüßen die angekündigte Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zum Bau der weltweit größten industriellen Wärmepumpe im BASF-Stammwerk in Ludwigshafen. In einer Pressemitteilung sprechen sie von einem „bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft“. Das Projekt, das durch eine Förderung von bis zu 310 Millionen Euro unterstützt werde, zeige, wie innovative Technologien zur Reduktion von Kohlendioxidemissionen beitragen und den Industriestandort stärken könnten. „Die Nutzung erneuerbarer Energien sichert langfristig Arbeitsplätze und Wohlstand in unserer Region“, sagt Grünen-Sprecher Matthias Jurczak. Der Chemiekonzern profitiere vom Förderprogramm Klimaschutzverträge, erläutert der Bundestagsabgeordnete Armin Grau, der für die Grünen den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal vertritt. „Klimaschutzverträge stoßen moderne, klimafreundliche Produktionsverfahren in der energieintensiven Industrie an.“ Dort wo solche Techniken gegenwärtig noch nicht konkurrenzfähig betrieben werden könnten, glichen sie die Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen Verfahren aus.