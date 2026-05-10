Groß ist im BASF-Feierabendhaus ein Jubiläum gefeiert worden: „Happy Birthday ESC – 70 Jahre Eurovision Song Contest“. Eine tolle Einstimmung auf die bevorstehende Ausgabe.

Sarah Engels wird Deutschland beim 70. ESC am Wochenende in Wien vertreten. Benjamin „Benni“ Bauerdick, der Moderator des Ludwigshafener Konzerts, lässt ihren Titel „Fire“ einspielen und tanzt dazu. Überhaupt legt sich der Radioreporter, Podcaster und Autor aus dem Sauerland ganz schön in Zeug. Er tanzt, er steppt, er singt ein paar Verse und präsentiert sich als Model beinahe ebenso sehr wie als sympathischer Moderator.

„Wir machen eine Zeitreise durch 70 Jahre, und da muss man sich ja auch outfittechnisch ein wenig anpassen“, meint der 37-Jährige, der fortan in immer wieder wechselnder Garderobe die Bühne betreten wird. Von hohen Plateauschuhen und violetter, glitzernder Hose mit einem halbtransparenten Hemd, wie es 1970 noch zu einem Skandal in der TV-Show „Wünsch dir was“ taugte, bis hin zu lässig sportlicher Joggingbekleidung, orangener noch als die Müllabfuhr und doch irgendwie elegant. Wer’s eben tragen kann …

Eine weitgehend chronologische Zeitreise

Die Zeiten, da der ESC noch französisch „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ hieß, und die ersten Fernsehabende, an die Benni Bauerdick sich erinnert, an denen er, bettfertig im Schlafanzug, ausnahmsweise länger aufbleiben durfte, liegen noch gar nicht so weit zurück. Doch das Konzert eröffnet mit viel älteren Titeln: ganz stilecht mit dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, der „Eurovisionshymne“, die im Feierabendhaus ausgespielt und nicht nur angespielt wird, gefolgt von „Nel blu, dipinto di blu“, besser bekannt als „Volare“, dem italienischen Beitrag aus dem dritten Wettbewerbsjahr 1958.

Die angekündigte „Zeitreise mit den besten und vielleicht auch heiß diskutiertesten Songs“ geht weitgehend chronologisch vonstatten, von Domenico Modugno bis Michael Schulte, in der einzigen Zugabe noch ergänzt um den wohl größten Erfolg des langjährigen Musikwettbewerbs überhaupt: Abbas „Waterloo“ aus dem Jahr 1974. Unter der Leitung von David Brophy macht das WDR-Funkhausorchester in großer, nahezu 60-köpfiger Besetzung im Grunde jeden einzelnen Song zum Ereignis. „Singt mit mir ein kleines Lied“, Nicoles bescheidene Aufforderung in ihrem Gewinnertitel „Ein bisschen Frieden“, trifft es da nicht mehr ganz, denn „kleine Lieder“ gibt es eigentlich gar nicht, wenn ein derart großes, volltönendes Orchester sie spielt. Ungewohnt wuchtig klingen einige Beiträge, die man gewöhnlich sparsamer instrumentiert, „kleiner“ und leiser kennt, wie „Can’t Wait Until Tonight“, das an genau derselben Stelle erst vor wenigen Wochen noch ganz authentisch von Max Mutzke persönlich zu hören war.

Ein Wiedersehen mit Katja Friedenberg

Eine schöne, auch willkommene Erinnerung an die Zeit, da die ESC-Interpreten noch regelmäßig live von einem Orchester begleitet wurden, bildet die große, bunte „Happy Birthday“-Party gleichwohl. Die Stimmen der Solo-Sänger Jonas Hein und der Mannheimerin Katja Friedenberg, die derzeit auch mit Tim Bendzko auf „Alles, nur nicht zurück“-Tour ist, bestehen nicht nur, sie überzeugen auch im gesamten Klangbild.

Bisweilen geht ein Raunen durchs Publikum, wenn gern gehörte Klassiker an der Reihe sind: „Save Your Kisses for Me“ aus dem Jahr 1976 und „Wunder gibt es immer wieder“ von Katja Ebstein, die von 1970 bis 1980 gleich dreimal (mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen) erfolgreich für Deutschland antrat. Oder „Merci, Chérie“ von Udo Jürgens, mit einem flauschigen Geigenteppich, der den österreichischen Lovesong noch einmal schwelgerischer und den Sänger noch ein ganzes Stück weit verliebter erscheinen lässt. Wer sich nicht auskennt in der Historie des ESC, wundert sich, welche Interpreten und Hits mit dem Wettbewerb in direkter Verbindung stehen: Cliff Richard mit „Congratulations“, Céline Dion mit „Ne partez pas sans moi“ oder Katrina and the Waves mit „Love Shine A Light“.

Der ESC und die Politik

Laut Reglement der Europäischen Rundfunkunion oder European Broadcasting Union (EBU), die den ESC ausrichtet, ist der Wettbewerb eine „unpolitische Veranstaltung“. Doch die Politik spielt immer mit rein, aktuell etwa wegen des Kriegs um die Ukraine und besonders des Konflikts in Nahost unter der Beteiligung Israels, die zu Absagen verschiedener Länder geführt hat. 2022, kurz nachdem der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begonnen hatte, erinnert auch Bauerdick, gewann die Ukraine. „Der ESC wurde auf einmal zu einem Festival der Solidarität, zu einer Feier der Zusammengehörigkeit.“ Zu einem Hoffnung tragenden Symbol für ein friedliches und geeintes Europa, getreu seinem Motto „United by Music“. Twelve points, douze points deshalb für den ESC.