Am Freitag, 19. Juni, gibt das renommierte Deutsche Ärzteorchester ein großes Benefizkonzert im BASF-Feierabendhaus, dessen Erlös vollständig der Stiftung Streetdoc zugutekommt. Diese Stiftung leiste unverzichtbare medizinische Basisversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung in der Region, heißt es in der Ankündigung der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen. Jedes verkaufte Ticket fließe unmittelbar in die Finanzierung von Sprechstunden, von Medikamenten und von medizinischem Material für die Patienten. Die Teilnahme werde somit nicht nur ein kulturelles Erlebnis, sondern eine unmittelbar wirksame Spende. Tickets und weitere Informationen gibt’s im Netz unter www.basf.de/kultur.