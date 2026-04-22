Von Ende April bis Mitte Juli wird die BASF am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist, wie der Chemiekonzern informiert. Beim Abfahren sowie Anfahren der Anlagen, darunter der Steamcracker, kann es deshalb ab 23. April bis in die ersten Juliwochen sowohl im Werksteil Nord und Süd als auch im Werksteil Friesenheimer Insel in Mannheim zu Fackeltätigkeiten kommen, die mit sichtbarem Feuerschein, Rußbildung und Lärmbelästigungen verbunden sein können.

Das Unternehmen bittet seine Nachbarn um Verständnis.